全品送料0円 新品29cm Needles Reebok ビートニックモック スニーカー

新作 29cm Reebok×Needles BEATNIK MOC ニードルス リーボック ビートニックモック ブラック

ネペンテス公式オンライン購入の正規品です。

未使用で保管していました。

以下、公式情報です。

ネペンテスのブランド「Needles(ニードルズ)」との待望のコラボレーション

「Reebok×Needles BEATNIK MOC」

アッパーのマテリアルをジグザグ状のステッチで繋ぎ合わせたディティールがポイントの今作は、前作同様に「ニードルズ」の象徴であるパピヨン(蝶)の刺繍をあしらい、らしさを感じるカラーリングにまとめた。

ニードルズ独自のアレンジによりファッション性を高めたコンフォータブルな1足に仕上げている。

コアブラック/コアブラック/エクストリームパープル

【素材】合成皮革/合成繊維/合成底

●サイズ:US11 29cm

●状態:新品、未使用

●補足:ネペンテス公式オンライン購入

カラー···ブラック

スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐なし

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

ニードルス

トラックパンツ

リーボック

ビートニック

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

