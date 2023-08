☆ジャケットの博物館へようこそ☆

出会えなくなっては一生後悔する

ここでしか出会えない厳選ジャケットをご紹介

●Team

Charlotte Hornets

シャーロット・ホーネッツ

●Brand

PRO PLAYER

プロプレイヤー

●Points

年々枯渇化が進むSTARTERのビンテージ

ゴツゴツとした分厚い【ヘビーウェイト生地】

ディテールまでこだわった【刺繍デザイン】

ホーネッツのビンテージは出回り少なく希少です。

●Trends

・古着女子・フルジョ

・古着男子・フルダン

・ストリートファッション

・スポーツミックス

・古着ファッション

・ゆるだぼ

●Size

着丈約73cm・身幅約67cm

肩幅約59cm・腕丈約55.5cm

●u may like

JORDAN・ノースフェイス ・supreme・jh design

ミッチェルアンドネス・ジェフハミルトン

G-Ⅲ・フットロッカー・ハーレーダビッドソン

stussy・fear of god・jeff hamilton

↓検索words↓

#vintage #ヴィンテージ #レトロ #80s #シカゴブルズ

#travisscott #トラビススコット#ヒップホップ #90s

#hiphop #カニエウエスト #ドレイク #DRAKE #2pac

#西海岸 #一点物 #アメリカ古着 #韓国 #インポート

#下北沢 #原宿 #高円寺 #古着コーデ #韓国ファッション

#ユニセックス #ダボダボ #NFL #MLB #レイカーズ

#コムドット #NCAA #UNC #ターコイズ

#レイダース #raiders #ヤンキース #suns #サンズ

#ロッドマン #ピッペン #コービー #kobe #ホーネッツ

#rodman #ウォリアーズ #シャック #shaq #hornets

#ドジャース #ホワイトソックス #パッカーズ #Y2K

#bucks #バックス #スリーピート #bulls #lakers

#ロサンゼルス #2000年代 #やまと

#ノースカロライナ #韓国系 #韓国好き

#hoyas #カレッジ #スタジャン #マイアミヒート #カロライナ #本革 #革ジャン 1956

#ジャケットの博物館_ホーネッツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

