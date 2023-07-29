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人気満点 90s イタリア製 VINTAGE ジャケット ファイヤーマン ヴィンテージ ステンカラーコート

商品の説明

ファイヤーマンコートです。
ブリオーニ　コート

美品　カナダグース　スプリングコート
お色はアイボリー、サイズはＬです。
古着 Burberry バーバリー 3way ステンカラーコート ダウンコート
去年古着屋で購入いたしました。
barbour シングルブレストコート(バルカラーコート )

MARKAWARE 21AW MAC COAT CASHMERE MELTON
★詳細
【SALE】コムデギャルソン　コットンジャケット（リバーシブル）
カラー:ベージュ
チェコ軍　サラマンダーカモ　コート
サイズ:54
トラディショナルウェザーウェア ダービーフード 廃番名品 新品未着用
着丈:91cm
PENDLETON WOOL COAT 40 USA製 USED
身幅:67cm
【即完売品】NIKE × sacai トレンチコート　Lサイズ
裄丈:86cm
Vintage BURBERRY ナイロン ステンカラー コート / バーバリー

コムデギャルソン・アウター・メンズMサイズ
★素材
GUCCI トレンチコート　ナイロンコート
表地:コットン92％ ポリウレタン8%
Maison Special SUPER170Sステンカラーコート サイズ1
裏地:ウール50% ビスコース50%
Margret Howell / Macintosh ステンカラーコート

【ninja skips様専用】outil ウティ　コート
★状態
Burberry ブラックレーベルコート
やや使用感ございますが、まだまだご着用頂けます。
N.HOOLYWOOD / 2212-CO03-011 peg 40
3番目のフックがややずれています。

BURBERRYS バーバリー　ノバチェックウールライナー付きステンカラーコート

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

フレンチ　ヴィンテージ スペシャル！！　ブラックシャンブレーコート

レミレリーフ ビームスプラス 別注 ステンカラーコート
ファイヤーマンコートです。お色はアイボリー、サイズはＬです。去年古着屋で購入いたしました。★詳細カラー:ベージュサイズ:54着丈:91cm身幅:67cm裄丈:86cm★素材表地:コットン92％ ポリウレタン8%裏地:ウール50% ビスコース50%★状態やや使用感ございますが、まだまだご着用頂けます。3番目のフックがややずれています。

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態やや傷や汚れあり

人気満点 90s イタリア製 VINTAGE ジャケット ファイヤーマン ヴィンテージ ステンカラーコート

22分钟前

人気満点 90s イタリア製 VINTAGE ジャケット ファイヤーマン ヴィンテージ ステンカラーコート

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
2
12
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商品の情報

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出品者

3899cb79

 1977

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コメント (12)

3899cb79
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