激安 21aw comoli フットボールT フェードネイビー　サイズ2 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

着用回数2回

タグなし。

実際のお色味は1枚目が近いかと思います。

2.3枚目は光に煽られてるので状態などの確認としてお使いいただければと思います。

目立った傷や汚れなし。

首元の内側は特にどうしても1.2回の着用で多少の変化が起こるので仕方ないですね。スレ、アタリようなものが出来ています。画像3枚目を参考に確認していただければと思います。目立たない程度の汚れになります。

クレーム防止のため共有させていただきます。

U03-05001

着丈66

身幅59

裄丈75

vintage a.presse auralee comoli phlannel teatora slow seven by seven yaeca graphpaper studio nicholson steven alan crepscule universal products westoveralls hender scheme vintage 古着

着用回数2回タグなし。実際のお色味は1枚目が近いかと思います。2.3枚目は光に煽られてるので状態などの確認としてお使いいただければと思います。目立った傷や汚れなし。首元の内側は特にどうしても1.2回の着用で多少の変化が起こるので仕方ないですね。スレ、アタリようなものが出来ています。画像3枚目を参考に確認していただければと思います。目立たない程度の汚れになります。クレーム防止のため共有させていただきます。U03-05001着丈66身幅59裄丈75vintage a.presse auralee comoli phlannel teatora slow seven by seven yaeca graphpaper studio nicholson steven alan crepscule universal products westoveralls hender scheme vintage 古着

