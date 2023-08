○品名、色、平置き実寸、状態(ダメージある場合のみ記載)○

○品名、色、平置き実寸、状態(ダメージある場合のみ記載)○①SUREVE PLUS 楊柳バック開きワンピース ※透けます黒身幅約78cm着丈(肩から裾まで)約115cm②Derelikt Tシャツ白身幅約52cm着丈約62cm畳ジワ、毛羽立ち感、タグの紐切れそう③Derelikt ニットロングジレ茶系身幅約64cm着丈約131cm④SWEET Fleur スカートダークピンクウエスト(ゴム)約43〜59cm総丈約80cm全体的にシワ、小さいシミ数カ所⑤Denifits 後ろリボン チュニックワンピ黒身幅約62cm着丈約77cm⑥BLUE STRIVE ワンピースブルー身幅約67cm着丈(前)約83cm、(後)約104cm⑦Seduire カットソーサーモンピンク系身幅約62cm着丈約66cm①②③⑤⑥裏地なし、④⑦裏地あり※洋服の外側から計測しております。厚みのある商品の場合は実寸より小さい場合があります。素人の計測ですのでサイズの誤差での返品はお受けしません。サイズにこだわりのある方は購入をお控えください。表示サイズは①〜⑥はレディース4L、⑦のみ5Lです。文字数や写真掲載の枚数に制限がある為、一部計測等を省略しています。まとめ売りの為、商品チェックは大まかに行っています。すべて未使用ですので、明らかに目立つようなダメージは見当たりませんでしたが、初期不良や上記のようなダメージ等があります。自宅保管品ですので店頭の状態とは異なる事もあると思います。畳んで保管、発送しますので、畳ジワやタグの折れが生じる可能性があります。感じ方には個人差がありますので上記の点をご了承いただき購入をお願い致します。○発送○商品を畳んでまとめてビニール袋に入れたあと袋等に入れます。(簡易包装)アイロンはかけずそのままの状態で発送致しますので、購入者さまでお手入れしていただければと思います。※購入後は、商品説明、プロフィール内容を全て了承したものとさせていただきます。他にも未使用衣類を出品しております。#tankobunew4Lサイズ#tankobunewbig4l#ナチュラル系 #リンネル #レディース大きいサイズ #ゆったり #ぽっちゃり #シアー #ラファーファ

