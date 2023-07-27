適当な価格 【梅さん様専用】Supreme/The North Face PocketTee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

23ssシュプリーム×ノースフェイスのプリンティッドポケットTシャツです。カラーはオリーブ。サイズはS。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。

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カラー：olive

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サイズ：S

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寸法：着丈71、身幅55、肩幅51、袖丈23

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※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

23ssシュプリーム×ノースフェイスのプリンティッドポケットTシャツです。カラーはオリーブ。サイズはS。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。カラー：oliveサイズ：S寸法：着丈71、身幅55、肩幅51、袖丈23サイズが合わないので出品します。ソフ ソフネット sophnet soph fcrb FCRB Supreme シュプリーム ナイキ NIKE ape Bape A BATHING APE ウィンダンシー wind and sea WIND AND SEA kith キス ボックスロゴ BOX LOGO ユニオントーキョー UNION TOKYO palace PALACE SKATEBOARDS パレス パレススケートボード ステューシー stussy※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

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