海外ブランド 激レア: Nike Off-white Air Force 1 MOMA スニーカー

海外サイトでも出品はじめましたので、そちらで売れた場合は取り消しなります。

説明不要の伝説の激レアスニーカー。市場にほとんど出回らないので価値、価格もどんどん上昇中。

新品は200万円近くすると思いますし、中古もゴールデンサイズは100万円するのが相場かと思います。

ニューヨークのMOMAのみでの限定販売であったため日本では販売されておりませんし、日本でも所有者はごく一部かと思います。スニーカーマニアは持っておきた一足です。

2019年に100%ホンモノ保証でStock-Xとともにグローバルで有名なGOATにて購入。GOATの鑑定の紙と購入メールのスクショを掲載しました。

激レア: Nike Off-white Air Force 1 MOMA

購入後、3回のみ着用。シューキーパーや湿度管理などで大切に保管していましたのでレザーの状態も良いと思います。

ただスポンジは仕様上、履いていると剥がれてきますので、写真の通りスポンジ部分は剥がれなどあります。

ゴールデンサイズは特にめったに出ないと思いますので、

この機会に是非。

コメント無しの即購入OKです。

コメントのやりとり中であっても先に購入された方を、

メルカリ規約に則り、優先させて頂きますのでご了承くださいませ。

私の800以上の評価を見ていただけますとおわかりになりますように私の出品商品はすべて100%ホンモノです。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

