【冬バーゲン★】 soulwhat 豆花タープ　新品未使用 テント/タープ

台湾テントメーカー soulwhatのポリコットンタープです。

美しい形状とホワイトカラーが魅力的なタープです。

内面のコーティング、シームもしっかり処理をしてあり、雨の多い時期でも安心して使うことができます。

※幕体のみですのでポール、ガイロープなどは付属致しません。

※size L520×w620

※重量 約5kg

※付属品 収納袋

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

