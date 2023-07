メインカラー...ブラック, ブルー, パープル

スニーカー型...ハイカット(High)

特徴/機能/素材...USA製

試着程度ですが、保管期間長いため、

色褪せあります。

画像でご確認お願いいたします

箱付き、値札付き。

中古品になります。汚れや色褪せ、気にならない方、ご検討ください。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 未使用に近い

