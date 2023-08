50年代ARROWのオープンカラーシャツです。

◾️サイズ

16H

着丈72cm

身幅62cm

肩幅48cm

袖丈58cm

※素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい

◾️素材

コットン100%

◾️生産国

MADE IN USA

◾️状態

襟に少しだけダメージがありますが、そのほかは目立つ汚れ傷もなく年代考慮してもかなり綺麗なコンディションです。

ボタンも全て残っております。

サイズも16Hで比較的ゆったり着れます。

あくまでも古着なので神経質な方はご遠慮下さい。

ご質問お待ちしてます。

アメリカ軍

古着

ヴィンテージ

VINTAGE

アメリカ製

MADEINUSA

40s 50s 60s

USARMY

13スターボタン

U.S.ARMY M-43

m47

フランス軍

フレンチアーミー

アナトミカ

ANATOMICA

オールデン

ALDEN

カラー···レッド

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

襟···オープンカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

