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品質は非常に良い ■手作り！WINGTIP(モンクストラップ) ドレス/ビジネス

商品の説明

■BRAND EthosClub.
Jalan Sriwijaya ジャランスリワヤ　ペニーローファー UK6.5
■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)
クラークス craft james
■PROSESS GOODYEAR
G.H BASS & CO × FRED PERRY　ローファー
■MATERIAL BOXCAFE (import UK)
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ビジネスシューズ 28.5㎝
■COLOR RED BROWN
【新品】スコッチグレインネイキッド★黒26EE ハーフラバー補修604BL4万超
■SIZE ２６㌢
未使用品 marsell マルセル コンビレザーダービーシューズ41 guidi
■SOLE 革底(ダブルソール)
期間限定値下げJOHN LOBB STAFFORD 6E 7000ラスト
■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人
【値下げ】JALAN SRIWIJAYA BEAMS別注ローファー
■COUNTRY of ORIGIN 日本製
FABI ダブルモンク パティーヌ 25cm ドレス ビジネスシューズ イタリア
■PRICE 一般小売価格　¥128000＋tax(￥140800)
HUGO BOSS ヒューゴボス ビジネスシューズ　レースアップ　メンズ

LOUIS VUITTON ルイヴィトン スリッポン スクエアトゥ スエード
□故　関　信義　氏　作　(伝説の靴職人)

U.S.NAVY 70's service shoesサービスシューズ

商品の情報

商品のサイズ26cm
商品の状態新品、未使用

【新品】メゾンマルジェラ tabiシューズ ブラック 43

Alden 56201 バーガンディ コードバン 7D
■BRAND EthosClub.■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)■PROSESS GOODYEAR■MATERIAL BOXCAFE (import UK)■COLOR RED BROWN■SIZE ２６㌢■SOLE 革底(ダブルソール)■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人■COUNTRY of ORIGIN 日本製■PRICE 一般小売価格　¥128000＋tax(￥140800)□故　関　信義　氏　作　(伝説の靴職人)

商品の情報

商品のサイズ26cm
商品の状態新品、未使用

品質は非常に良い ■手作り！WINGTIP(モンクストラップ) ドレス/ビジネス

1分钟前

品質は非常に良い ■手作り！WINGTIP(モンクストラップ) ドレス/ビジネス

¥61,700 ¥33,318

(税込) 送料込み
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6a84a967e

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コメント (15)

6a84a967e
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新しい □手作り！WINGTIP(モンクストラップ) - coopedu.com.br

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