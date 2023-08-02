品質は非常に良い ■手作り！WINGTIP(モンクストラップ) ドレス/ビジネス

■BRAND EthosClub.
Jalan Sriwijaya ジャランスリワヤ ペニーローファー UK6.5
■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)
クラークス craft james
■PROSESS GOODYEAR
G.H BASS & CO × FRED PERRY ローファー
■MATERIAL BOXCAFE (import UK)
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ビジネスシューズ 28.5㎝
■COLOR RED BROWN
【新品】スコッチグレインネイキッド★黒26EE ハーフラバー補修604BL4万超
■SIZE ２６㌢
未使用品 marsell マルセル コンビレザーダービーシューズ41 guidi
■SOLE 革底(ダブルソール)
期間限定値下げJOHN LOBB STAFFORD 6E 7000ラスト
■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人
【値下げ】JALAN SRIWIJAYA BEAMS別注ローファー
■COUNTRY of ORIGIN 日本製
FABI ダブルモンク パティーヌ 25cm ドレス ビジネスシューズ イタリア
■PRICE 一般小売価格 ¥128000＋tax(￥140800)
HUGO BOSS ヒューゴボス ビジネスシューズ レースアップ メンズ
LOUIS VUITTON ルイヴィトン スリッポン スクエアトゥ スエード
□故 関 信義 氏 作 (伝説の靴職人)
U.S.NAVY 70's service shoesサービスシューズ
【新品】メゾンマルジェラ tabiシューズ ブラック 43
Alden 56201 バーガンディ コードバン 7D
■BRAND EthosClub.■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)■PROSESS GOODYEAR■MATERIAL BOXCAFE (import UK)■COLOR RED BROWN■SIZE ２６㌢■SOLE 革底(ダブルソール)■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人■COUNTRY of ORIGIN 日本製■PRICE 一般小売価格 ¥128000＋tax(￥140800)□故 関 信義 氏 作 (伝説の靴職人)