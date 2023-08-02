品質は非常に良い ■手作り！WINGTIP(モンクストラップ) ドレス/ビジネス

■BRAND EthosClub.

Jalan Sriwijaya ジャランスリワヤ ペニーローファー UK6.5

■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)

クラークス craft james

■PROSESS GOODYEAR

G.H BASS & CO × FRED PERRY ローファー

■MATERIAL BOXCAFE (import UK)

美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ビジネスシューズ 28.5㎝

■COLOR RED BROWN

【新品】スコッチグレインネイキッド★黒26EE ハーフラバー補修604BL4万超

■SIZE ２６㌢

未使用品 marsell マルセル コンビレザーダービーシューズ41 guidi

■SOLE 革底(ダブルソール)

期間限定値下げJOHN LOBB STAFFORD 6E 7000ラスト

■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人

【値下げ】JALAN SRIWIJAYA BEAMS別注ローファー

■COUNTRY of ORIGIN 日本製

FABI ダブルモンク パティーヌ 25cm ドレス ビジネスシューズ イタリア

■PRICE 一般小売価格 ¥128000＋tax(￥140800)

HUGO BOSS ヒューゴボス ビジネスシューズ レースアップ メンズ



LOUIS VUITTON ルイヴィトン スリッポン スクエアトゥ スエード

□故 関 信義 氏 作 (伝説の靴職人)

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

■BRAND EthosClub.■DESIGN モンクストラップ(ウイングチップメダリオン付き)■PROSESS GOODYEAR■MATERIAL BOXCAFE (import UK)■COLOR RED BROWN■SIZE ２６㌢■SOLE 革底(ダブルソール)■REPAIR OK(オールソール)30日〜40人■COUNTRY of ORIGIN 日本製■PRICE 一般小売価格 ¥128000＋tax(￥140800)□故 関 信義 氏 作 (伝説の靴職人)

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

U.S.NAVY 70's service shoesサービスシューズ【新品】メゾンマルジェラ tabiシューズ ブラック 43Alden 56201 バーガンディ コードバン 7D