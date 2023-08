柔らかな質感の いけばな芸術全集　全26巻　主婦の友社 趣味/スポーツ/実用

1巻:花材別 : 松・杉・桧・伊吹

2巻:花材別 : 梅・万年青

3巻:花材別 : 椿・水仙

4巻:花材別 : 桜・海棠

5巻:花材別: 桃・木瓜・牡丹

6巻:花材別 : 竹・藤・躑躅

7巻:花材別 : 杜若・花菖蒲・著莪・桧扇

8巻:花材別 :柏・山吹・萱草・擬宝珠

9巻:花材別 :蓮・睡蓮・河骨

10巻:花材別 : 菊・秋草

11巻:花材別 : 楓・鶏頭・梅擬

12巻:花材別 : 柳・南天・葉蘭

13巻:洋花1

14巻:洋花2

15巻:洋花3

16巻:ゆり・ばら・らん

17巻:四季花木

18巻:山野・水辺の草花

19巻:いけばなの誕生

20巻:いけばな様式の成立

いけばな芸術全集 全26巻 主婦の友社

21巻:近代いけばなの発展

22巻:いけばな花材大事典1

23巻:いけばな花材大事典2

24巻:いけばな総合大事典1

25巻:いけばな総合大事典2

26巻:いけばな総合大事典3

本書では、花材それぞれのもつ意味や歴史、植物詩・文化史として各巻にとり入れられ、また、全国各流派を代表する790名の作家が出瓶した中より、伝統の花材で、新旧多彩な形にいけられた代表作を収録しています。

日本という国土に育ったいけばなの文化性、芸術性、いけばなの持つ心の世界を知るための代表的な全集です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

