商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムズグレイシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●ブランド M'S GRACY●アイテム ワンピース●カラー 黒 ブラック ホワイト 白●素材 毛、キュプラ●サイズ 36 肩幅 約 36cm 身幅 約 41cm 着丈 約 88cm 袖丈 約 56cm ※平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。●状態 A 状態ランクはプロフィールに 記載しています。 ランクは主観になります。 画像にてご判断をお願いします。●付属品 なし●管理番号 620-3262-02ヴィンテージショップからの購入品東京都公安委員会から古物商を得て鑑定済みのお品物です。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.当shopをご覧いただきありがとうございます✨他にも商品出品しておりますので是非ご覧くださいませ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤️まとめ買いでお値引き可能です♩是非コメント欄よりお知らせください。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.❀素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段です。❀古着商品は、特有の臭いがある場合がございます。❀タイトル、説明にない撮影小物は付属しません。❀発送はコンパクトに折り畳み、最安値の方法で発送します。❀できる限り、丁寧に、迅速に対応します。❀値下げ交渉は【具体的な金額】をご提示ください。❀ご質問があればお問い合わせくださいませ。※追加の写真、着用画像にはお応えできません。ご了承くださいませ。素敵なご縁になることを祈っております⸜(’ᵕ’)⸝

