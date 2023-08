早い者勝ち ポロ・ラルフローレン　帽子　90s キャップ

ラルフローレンの90sくらいのキャップです。

このタイプの帽子でカーキ色のコーデュロイはなかなか見ないのでは無いでしょうか。

これからの季節のファッションにアクセントとしてオススメです!

後ろでサイズ調整可!

素材

コーデュロイ

レザー

❗️こちらは値下げ不可でお願い致します❗️

#90s

#80s

#RalphLauren

#poloralqlauren

#POLOCOUNTRY

#ラルフローレン

#ポロラルフローレン

#ポロカントリー

#cap

#帽子

#古着

#ビンテージ

#vintage

#ヴィンテージ

#アメカジ

#バイカーファッション

商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

