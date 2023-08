ポケモンカードゲーム スカーレット ex & バイオレット ex 各2BOX計4BOXになります。

すべてシュリンク付きになります。おまけでプロモカードパック12パックお付けします。

即購入可です。

何か気になりなる点がありましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

