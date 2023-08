1回数時間使用の美品です!

阪急梅田のFENDIで購入しましたので間違いなく正規品です!

サイズ35

普段スニーカー23cmでぴったりでした!

フェンディ フロー

ホワイトナイロン ロートップ

コード: 7E1392EKVF0AGX

伸縮素材のシューレース、サイドジップ、Fの文字を刻印した波形ソールが特徴的な、スリッポンスニーカー。かかとに型押ししたFENDI FLOWのレタリング。ホワイトのスエードとテクニカルファブリックを使用。Lycra®のディテール。FFモチーフをあしらったシュータン。EVAソール。

イタリア製

✴️値下げできませんのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

