特価商品 アーカー AHKAH レメディーフープピアス k10 k18 ピアス(両耳用)

カラー···ゴールド
希少 極美品 ティファニー オープンハート フープピアス L シルバー 925
専用JE372★高級 ダイヤモンド0.492ct pt ピアス ソーテ付
購入店 AHKAH 博多阪急
ameri⭐︎AMERI JEWELRY BEAN PIERCE
付属品 箱
K10WG フープピアス
※販売証明書は紛失してございません。
ティファニー Tiffany ピアス オープンハート
★海外ブランド★santuzza リング ピアス セット シルバー925
片耳フック少し歪みありますが問題なく使用してました。
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中古品ですので神経質な方はご遠慮くださいませm(._.)m
K18 18金 1×15mm フープピアス 新品 ★日本製 スナップピアス
ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。
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素材：10Kイエローゴールド/18Kイエローゴールド(フック)
K10 ダイヤモンド フープピアス 新品
品番：AB1343030400
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カラー···ゴールド購入店 AHKAH 博多阪急付属品 箱 ※販売証明書は紛失してございません。片耳フック少し歪みありますが問題なく使用してました。中古品ですので神経質な方はご遠慮くださいませm(._.)mご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。素材：10Kイエローゴールド/18Kイエローゴールド(フック)品番：AB1343030400カラット：-サイズ：両耳用top約4.5cm×3.5cmカラー···ゴールド