全品送料0円 ドロストリングチュールドレス ロングワンピース

カラー···ブラック

1度のみ着用しました

《長さ調整可》チュール素材とドロスト仕様が生み出す繊細なギャザーリングが、華やかで新しいバランスを生み出してくれるチュールドレス

◇2023春夏◇

ADAM ET ROPE' FEMME

【Material】

程よくハリ感のあるリサイクルポリエステルを使用したチュール素材。東レ(株)の新しいリサイクル繊維ブランドである&+(アンドプラス)を100%使用。

※&+とは:使用済みペットボトルを原料とした新しいリサイクル繊維ブランド。環境への配慮と同時に、高品質高機能を両立したリサイクル繊維で、単なるリサイクルではない「UPCYCLE」という考えのもと、サステナブルな社会の実現のため、リサイクル繊維市場のグローバルな拡大を目指している。

【Design】

繊細なチュールを縦のドロスト仕様でたっぷりと使用した、分量感がより華やかに魅せてくれるキャミソール型のワンピース。ドロスト部分と肩紐は可動式なので、お好みに合わせて調節できるのが魅力。裾にギャザーをたっぷりと寄せて、トップの部分はすっきりと見せるバランスがおすすめ。

【サイズ】

着丈 126

身幅 45

【素材】

ポリエステル 100

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

