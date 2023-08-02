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【アウトレット☆送料無料】 CROSSTRAIL EXPERT 自転車本体

商品の説明

10年以上前にサンディエゴで購入したものですが、ほとんど乗っていません。日本に入ってきているかわかりませんが、米国現地で購入をご理解いただける方にお譲りしたく存じます。なお、空気漏れあるいはパンクしているかもしれませんが、バイク無知のためご了承ください。さらに写真など詳細が必要な場合はお知らせください。
三重北部手渡し限定 BMX HARO ANNEX EXPERT

引き取り ロードバイク COLNAGO STRADA SL 50サイズ　赤
- Specialized A1 Premium aluminum frame, fully manipulated 700c sloping commuter frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger, disc only.
レトロ自転車　昭和レトロ
- Avid BB-5, mechanical disc brakes, 6” G2 Clean Sweep rotor
ＳＵＮＰＥＥDアストロ
- Shimano LX RD-M581, long cage rear derailleur
BRIDGESTONE ANCHOR RL8 ロードバイク
- Borough XC Sport tires, 700 x 45c, 60 tpi, wire bead
ゆうゆうママ様専用
- Specialized Indie saddle 143mm width
自転車 24インチ SAKAMOTO TECHNO JYOTI シティサイクル

値下げ可能]マウンテンバイク‼️サスペンション付き‼️色メタリックブラック‼️
種類···クロスバイク
ルノー　PLATINUM MACH8 プラチナマッハ8 ミニベロ折りたたみ自転車
特徴···完成品
女児22インチ自転車　6段シフト
これまでの走行距離（km）···〜 9.9km

CROSSTRAIL EXPERT

商品の情報

ブランドスペシャライズド
商品の状態目立った傷や汚れなし

茨城県古河市　引き取り価格　BMW 【mini】28インチ　7段ギア
10年以上前にサンディエゴで購入したものですが、ほとんど乗っていません。日本に入ってきているかわかりませんが、米国現地で購入をご理解いただける方にお譲りしたく存じます。なお、空気漏れあるいはパンクしているかもしれませんが、バイク無知のためご了承ください。さらに写真など詳細が必要な場合はお知らせください。- Specialized A1 Premium aluminum frame, fully manipulated 700c sloping commuter frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger, disc only.- Avid BB-5, mechanical disc brakes, 6” G2 Clean Sweep rotor- Shimano LX RD-M581, long cage rear derailleur- Borough XC Sport tires, 700 x 45c, 60 tpi, wire bead- Specialized Indie saddle 143mm width種類···クロスバイク特徴···完成品これまでの走行距離（km）···〜 9.9km

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【アウトレット☆送料無料】 CROSSTRAIL EXPERT 自転車本体

11分钟前

【アウトレット☆送料無料】 CROSSTRAIL EXPERT 自転車本体

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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12ffc36

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コメント (18)

12ffc36
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CrossTrail Expert Carbon | Specialized.com

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Specialized Crosstrail Expert 52cm Deore disc

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