【アウトレット☆送料無料】 CROSSTRAIL EXPERT 自転車本体

10年以上前にサンディエゴで購入したものですが、ほとんど乗っていません。日本に入ってきているかわかりませんが、米国現地で購入をご理解いただける方にお譲りしたく存じます。なお、空気漏れあるいはパンクしているかもしれませんが、バイク無知のためご了承ください。さらに写真など詳細が必要な場合はお知らせください。

三重北部手渡し限定 BMX HARO ANNEX EXPERT



引き取り ロードバイク COLNAGO STRADA SL 50サイズ 赤

- Specialized A1 Premium aluminum frame, fully manipulated 700c sloping commuter frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger, disc only.

レトロ自転車 昭和レトロ

- Avid BB-5, mechanical disc brakes, 6” G2 Clean Sweep rotor

ＳＵＮＰＥＥDアストロ

- Shimano LX RD-M581, long cage rear derailleur

BRIDGESTONE ANCHOR RL8 ロードバイク

- Borough XC Sport tires, 700 x 45c, 60 tpi, wire bead

ゆうゆうママ様専用

- Specialized Indie saddle 143mm width

自転車 24インチ SAKAMOTO TECHNO JYOTI シティサイクル



値下げ可能]マウンテンバイク‼️サスペンション付き‼️色メタリックブラック‼️

種類···クロスバイク

ルノー PLATINUM MACH8 プラチナマッハ8 ミニベロ折りたたみ自転車

特徴···完成品

女児22インチ自転車 6段シフト

これまでの走行距離（km）···〜 9.9km

商品の情報 ブランド スペシャライズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

10年以上前にサンディエゴで購入したものですが、ほとんど乗っていません。日本に入ってきているかわかりませんが、米国現地で購入をご理解いただける方にお譲りしたく存じます。なお、空気漏れあるいはパンクしているかもしれませんが、バイク無知のためご了承ください。さらに写真など詳細が必要な場合はお知らせください。- Specialized A1 Premium aluminum frame, fully manipulated 700c sloping commuter frame, integrated headset, forged drop outs w/ replaceable hanger, disc only.- Avid BB-5, mechanical disc brakes, 6” G2 Clean Sweep rotor- Shimano LX RD-M581, long cage rear derailleur- Borough XC Sport tires, 700 x 45c, 60 tpi, wire bead- Specialized Indie saddle 143mm width種類···クロスバイク特徴···完成品これまでの走行距離（km）···〜 9.9km

商品の情報 ブランド スペシャライズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CROSSTRAIL EXPERT茨城県古河市 引き取り価格 BMW 【mini】28インチ 7段ギア