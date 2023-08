OnePlus Ace Pro 胡桃モチーフの原神限定版フルセットは世界(中国、日本、ヨーロッパ、アメリカ)で、この1セットのみです。フルセットは以下の品物を含めています。

即購入可能です

バラ売り不可

1 .OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版新品未開封品のスマホ一台、胡桃の限定アクリルスタンド、カスタムスマホケース、カードピン、充電器など、エースプロオリジナル神ウォールナット限定版1個。

2.OnePlus 胡桃モチーフの原神バッジセット1セット、計8点

元箱のため、工場からのいくつかの小さな傷がありますが、避ける方法はありません。

非反射条件は基本的に見えません。

3.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

名札カード、計2個

4.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

マスク 1枚

5.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

ポスター1枚

6.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

メモ帳1個

7.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

抱き枕1個

8.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

帆布バッグとギフトバッグ合計3点

9.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

ラジエーター1個

10.OnePlus 胡桃モチーフの原神限定版

飲用水(液体を含まない)

上記の商品は、2番目と9番目は開封しただけです。他の品物がすべて新品・未使用品です。

商品がすり替えられるなどの事件を防ぐために、ご購入になった後は、返品と交換ができないことになりますので、ご了承ください。何かご質問がある場合、購入する前にご問い合わせください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

