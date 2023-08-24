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お得セット カーペットクリーナー リンサークリーナー 布洗浄機 掃除用具 スチームクリーナー 掃除機

商品の説明

＼今まで気になっていたシミや汚れ全てスッキリ♪／
日立充電式掃除機 PV-BHL2000J ラクかるパワーブーストサイクロン

IROBOT ルンバ E5、新品、未使用。

やっぱりコードレス✨ 掃除機 軽量 サイクロンクリーナー 低騒音　強い吸引力
★プロのお掃除方法が自宅で再現可能！！
三菱　紙パック式掃除機 Be-K ライトアイボリー三菱　2021年式
★使い方簡単でストレス無くスイスイ掃除♪
K2 クラシックプラス カーキット　新品未開封
★ 女性一人でも持ちが運び楽々♪
13000Pa強力吸引ハンディクリーナーδ25分連続稼働 コードレスδ

バッテリー式電気掃除機

2020年製　動作保証　掃除機本体　日立 PV-BH900H 格安 中古　赤
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ノリー様専用ダイソン V8 Slim Fluffy 値下げ可 ※注意点あり

【ロボット掃除機】エコバックス DLX11-54 DEEBOT OZMO T8+
＊新品・未使用品
ダイソンコードレス掃除機V11-SV14+スタンド付き
＊即購入大歓迎・即日発送◎
Neabot Q11 掃除機ロボット
＊1点だけの早い者勝ち！
Roborock S6 MaxV ロボット掃除機 展示品
＊まとめ買い歓迎！
アイリスオーヤマコードレスクリーナー
＊お気軽にコメントください(^^)
GULL SUPERMEW ガル　スーパーミュー　フィン

IROBOT ブラーバジェットM6 新品未使用
#さぁやshop商品一覧
Robot Roomba 800シリーズ　ロボットルンバ　掃除機
他にもたくさんの商品ございます！
ルンバ i3+ ロボット掃除機
よろしければご覧下さい♪
iRobot ブラーバ ジェット 240 B240060

開封済み未使用品　ECOVACS(エコバックス)DEEBOT X1 OMNI
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スティッククリーナー

リンサークリーナー カーペットクリーナー 布洗浄機 スチームクリーナー 掃除用具
《商品説明》
ダイソン　V6 fluffy 分解洗浄メンテナンス済み　バッテリー２個

◆美品◆HITACHI紙パック式掃除機CV-F50 クリーナー　軽量コンパクト

まー様専用●未使用●匿名配送●HITACHI CV-VF70
【パワフルな吸引力＆高い洗浄力】
‼️送料設置無料‼️ 1912番 パナソニック✨ジャー炊飯器✨SR-HB107‼️
汚れの吸引力はとても強力です。専用洗剤との併用ができますが、水だけでも十分きれいになります。特に、蓄積した古い汚れをごそっと効率よく落とすなら本製品がオススメです。水だけならば赤ちゃんやペットがなめても大丈夫なのは安心です。
コードレス掃除機　サイクロン式

ZOOXミスティーク180リアクター

【動作良好】パナソニック　床拭きロボット掃除機ロボット　ローラン　MC-RM10
【布製品の洗浄に大活躍】
ケルヒャー SC 3 EasyFix + 別売り付属品
プロのお掃除方法が自宅で再現可能。汚れた箇所に水を吹き付けて汚れを浮かし、汚れを水ごと吸引します。これ1台で水洗いできない布製品のシミ・汚れ落としができ、カーペットやソファ、車のシートが簡単にお手入れできます。
Roomba i5＋ ルンバi5+

IROBOT ルンバ I2 GRAY 【新品未使用】

【中古】dyson◆掃除機 Dyson V7 Trigger HH11 MH
【機能はとてもシンプルで簡単】
BRAAVA390J ブラーバ　床拭きロボット
難しい操作は不要！リンサークリーナーのスイッチをレバーを押し、ハンドツールを押し付けるように手前に引くだけで操作しやすい。茶色い水が吸い込まれていきます！水の力で、汚れも臭も根元からすすがれていきます。目で見える水の汚れは、掃除してきれいになった実感があり楽しくなってきます。
【バッテリー４２分稼働】ダイソンＶ８fluffy（SV10）

ｉＲＯＢＯＴ　アイロボット　ブラーバジェット　M6

ルンバ893
【コンパクトかつ軽い、気軽に使える】
東芝TOSHIBA VC-PL7A N[キャニスター掃除機 ローズゴールド]
女性一人でも持ちが運び楽々。コンセントやホースは本体に巻き付けれるようになっているのでスッキリまとめることができます。ホースが1.2mある、電源コート5ｍあるため、広範囲を本体を動かさず清掃することができるので安心でした。
【良品】ラクかる PV-BHL3000J 　日立　コードレス

アイリスオーヤマ スティッククリーナーSCD-160P-T

エコバックス ロボット掃除機 [ DEEBOT X1 TURBO ]

dyson V6 TriggerPro DC62 メンテナンス済み
M:73:145.$$11450

【中古】ルンバ i3+ 購入1年・使用10回ほど、清掃未完全・現状お渡し

商品の情報

商品の状態新品、未使用

未使用品、Panasonic 掃除機 紙パック式 MC-PJ20A-C

iRobot ルンバ 680 ロボット掃除機 ルンバ

最終値引【新品未使用】ケルヒャーSC 3 EASYFIX プレミアム WHITE

大阪府南部直接手渡し希望　ケルヒャー高圧洗浄機　k2コンパクト KMR

ECOVACS DEEBOT N8+

Roborock S6 MaxV 新品未開封

かーくん様専用dyson ダイソン V8 【分解清掃済み】

ダイソンクリーナDC48
＼今まで気になっていたシミや汚れ全てスッキリ♪／★プロのお掃除方法が自宅で再現可能！！★使い方簡単でストレス無くスイスイ掃除♪★ 女性一人でも持ちが運び楽々♪ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー＊新品・未使用品＊即購入大歓迎・即日発送◎＊1点だけの早い者勝ち！＊まとめ買い歓迎！＊お気軽にコメントください(^^)#さぁやshop商品一覧他にもたくさんの商品ございます！よろしければご覧下さい♪ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー《商品説明》【パワフルな吸引力＆高い洗浄力】汚れの吸引力はとても強力です。専用洗剤との併用ができますが、水だけでも十分きれいになります。特に、蓄積した古い汚れをごそっと効率よく落とすなら本製品がオススメです。水だけならば赤ちゃんやペットがなめても大丈夫なのは安心です。 【布製品の洗浄に大活躍】プロのお掃除方法が自宅で再現可能。汚れた箇所に水を吹き付けて汚れを浮かし、汚れを水ごと吸引します。これ1台で水洗いできない布製品のシミ・汚れ落としができ、カーペットやソファ、車のシートが簡単にお手入れできます。 【機能はとてもシンプルで簡単】難しい操作は不要！リンサークリーナーのスイッチをレバーを押し、ハンドツールを押し付けるように手前に引くだけで操作しやすい。茶色い水が吸い込まれていきます！水の力で、汚れも臭も根元からすすがれていきます。目で見える水の汚れは、掃除してきれいになった実感があり楽しくなってきます。 【コンパクトかつ軽い、気軽に使える】女性一人でも持ちが運び楽々。コンセントやホースは本体に巻き付けれるようになっているのでスッキリまとめることができます。ホースが1.2mある、電源コート5ｍあるため、広範囲を本体を動かさず清掃することができるので安心でした。 M:73:145.$$11450

商品の情報

商品の状態新品、未使用

お得セット カーペットクリーナー リンサークリーナー 布洗浄機 掃除用具 スチームクリーナー 掃除機

22分钟前

お得セット カーペットクリーナー リンサークリーナー 布洗浄機 掃除用具 スチームクリーナー 掃除機

¥13,880 ¥11,798

(税込) 送料込み
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