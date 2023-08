ネットで購入して、家で試着したきり履く機会のないままサイズが合わなくなったので出品します。

■Ungrid アングリッド【10周年限定】

Levi's別注 セルフカットストレートデニム

■サイズ

Levi'sサイズ表記:Ungridサイズ表記

28インチ:26インチ

定価: 13,200円

■平置き採寸

ウエスト36.5cm

股上 30cm

股下75cm

■デザイン サイトから引用

待望の別注アイテムとして、Levi's®の人気モデルである「RIBCAGE」をベースに、今季注目のセルフカットできるデニムを作成しました。

ハイライズ設定のウエストとストレートシルエットはそのまま生かし、ウォッシュや削り加工はUngrid(アングリッド)オリジナルの風合いを落とし込みました。

立体的かつ女性の身体に馴染むようにこだわり、すっきりとした印象に見えるよう仕上げています。

セルフカットで、身長や穿きたいスタイリングによってレングスをアレンジできるので、幅広い方に自分に合ったサイズで穿いていただけるデニムです。

カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アングリッド 商品の状態 未使用に近い

