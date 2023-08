ご覧いただきありがとうございます♪

一目でChristian Louboutinと分かり、

真っ赤なソールがトレードマーク、エレガントなデザインで世界中のセレブリティを魅了するシューズブランドクリスチャンルブタンの1足です。

・サイズ

表記サイズ:36.5

くつ幅:7.5cm

ヒールの高さ 約10.5cm

・カラー

ライトグレージュ ブラック

レッドソール

・素材

スエードレザー

・付属品

箱

・状態

スレや使用感ややありますが、目立ったダメージなく非常に綺麗な状態です。

裏貼り済みですのですぐ履いていただけます!

これからご愛用していただけるコンディションです☆

[コンディション]

【A】ランク

*アップの写真の白い線の部分は撮影時、光が映り込んだものです

【N】新品・未使用の商品

【S】使用感が無く新品に近い商品

【A】若干の使用感はあるが、非常に綺麗な商品

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能

記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。

値下げ交渉ご遠慮ください。

中古品となりますのでご理解の上ご購入くださいませ。

【正規品品質保証】

ブランド品は全て

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストアで購入し

鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっておりますのでご安心してお買い求めください。

どの商品も一点モノになりますので、気に入った商品はお早めにご購入ください。

コメント無しの即購入、大丈夫です!

他サイトにも出品していますので、いきなり削除する可能性もございますので宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます♪Christian Louboutin クリスチャンルブタンハイヒール ピンヒール パンプス サンダル オープントゥ ストラップ イタリア製一目でChristian Louboutinと分かり、真っ赤なソールがトレードマーク、エレガントなデザインで世界中のセレブリティを魅了するシューズブランドクリスチャンルブタンの1足です。・サイズ 表記サイズ:36.5 くつ幅:7.5cm ヒールの高さ 約10.5cm・カラー ライトグレージュ ブラック レッドソール・素材 スエードレザー・付属品 箱・状態スレや使用感ややありますが、目立ったダメージなく非常に綺麗な状態です。裏貼り済みですのですぐ履いていただけます!これからご愛用していただけるコンディションです☆[コンディション]【A】ランク*アップの写真の白い線の部分は撮影時、光が映り込んだものです【N】新品・未使用の商品【S】使用感が無く新品に近い商品 【A】若干の使用感はあるが、非常に綺麗な商品 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能 記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。値下げ交渉ご遠慮ください。中古品となりますのでご理解の上ご購入くださいませ。【正規品品質保証】ブランド品は全て大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストアで購入し鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっておりますのでご安心してお買い求めください。どの商品も一点モノになりますので、気に入った商品はお早めにご購入ください。コメント無しの即購入、大丈夫です!他サイトにも出品していますので、いきなり削除する可能性もございますので宜しくお願い致します。

