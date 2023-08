こちらはレコードです。

ニールヤングのLP三枚組ベストアルバム、DECADE、US盤、レコード作品です。

ニールヤング名義での発表ですが、バッファロースプリングフィールドの楽曲、演奏も収録されています。

状態を「やや傷や汚れあり」としていますが、発売から半世紀近く経過している年式相応といった状態で、ジャケットにはリングウェアややぶれ等、使用感と経年劣化が見受けられます。

盤面にも目視できるキズやスレありますが、音に影響の出るような異常なキズはありません。

おそらく、インナースリーブが一枚欠品しているかと思われますが、2枚は付属しています。

画像にあるものが全てです。

この年式のレコードとしては珍しく反りも皆無で、ポータブルレコードプレイヤーの視聴でも針飛びは全くありませんでした。

溝も綺麗な状態で音圧もあり、さすがのUS盤といったクリアでアナログ盤らしい良い音で視聴できました。

ニールヤングのLP三枚組ベストアルバム、DECADE、US盤、レコード作品です。ニールヤング名義での発表ですが、バッファロースプリングフィールドの楽曲、演奏も収録されています。状態を「やや傷や汚れあり」としていますが、発売から半世紀近く経過している年式相応といった状態で、ジャケットにはリングウェアややぶれ等、使用感と経年劣化が見受けられます。盤面にも目視できるキズやスレありますが、音に影響の出るような異常なキズはありません。おそらく、インナースリーブが一枚欠品しているかと思われますが、2枚は付属しています。画像にあるものが全てです。この年式のレコードとしては珍しく反りも皆無で、ポータブルレコードプレイヤーの視聴でも針飛びは全くありませんでした。溝も綺麗な状態で音圧もあり、さすがのUS盤といったクリアでアナログ盤らしい良い音で視聴できました。

