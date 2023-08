即購入OK

さ♡ プロフ必読 購入しない方はいいね×様 専用

共に1回のみの視聴済

後は撮影の際に触れた程度で

暗所

フィギュアケース内の保管物となります。

バラ売りNG

以前サイトにて新品購入

全曲歌詞ブックレットあり

1.孤独に自由に

2.今はなき世の中

3.輝ける亡者

4.特別な人

5.幻影

6.旋律

7.心の中の銃

8.偽り感じて

9.推察の最中で

10.あの娘は言う(G:成田昭次)

11.無題

12.今、再び

★ADDICT OF THE TRIP MINDS【DVDピンク色】

以前サイトにて新品購入

紙ジャッケット仕様、盤のみ

1.OPENING/1993

2.偽り感じて/1993

3.推察の最中で/1993

4.MC/1993

5.私と自分/1993

6.私と自分/2022

7.偽り感じて/2022

神経質な方は御遠慮ください

家族全員喫煙者なし

ペットなし

ヤマトコンパクト発送

#ADDICTOFTHETRIPMINDS

#RockonSocialClub

#男闘呼組

#高橋和也

#岡本健一

#成田昭次

#前田耕陽

#成田商事

#青山英樹

#寺岡呼人

#CD・DVD

#Bluray

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

