ご覧いただきありがとうございます

Liyuu 写真集 SUMMER LIYUU

グッズ整理のため出品致しました

なにわ男子道枝駿佑さんの

2018夏松竹『明日をかける少年たち』〜2022『The Answer / サチアレ』の集合・個人公式写真セットとなります

・グリーティングフォト 32枚

56 向井康二 公式写真 103枚セット

(うちミニフォト 全2種2枚ずつ)

・セルフィー 25枚

などのレア商品含む248枚セットとなります

ミニフォトを除き1種類のみ2枚ございますがその他全て別商品となります

全てジャニーズショップまたはオンラインにて購入致しました

2019-2022に販売された公式写真の9割ほどはこちらでコンプできると思います

6割ほどは手袋を着用しスリーブに入れ、その後ファイルに入れ保管(残りは手袋着用しファイルに入れ保管)しておりました

持ち出すことなく暗所にて保管しておりましたが、素人管理の為神経質な方は購入お控えください

無印良品のファイルに収納したまま発送させていただきます(写真6枚目)

追加写真のアップ可能ですので、お気軽にお尋ねください(必ず返信の程お願い致します)

まとめ売りのみ バラ売り不可

即購入可能

なにわ男子 道枝駿佑

西畑大吾 大西流星 高橋恭平

長尾謙杜 藤原丈一郎 大橋和也

関西ジャニーズJr

Lil かんさい

嶋崎斗亜 西村拓哉 大西風雅

岡﨑彪太郎 當間琉巧

Aぇ! group

正門良規 末澤誠也 草間リチャード敬太

小島健 福本大晴 佐野晶哉

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

