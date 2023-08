商品名:SOUTH2 WEST8 PACKABLE JACKET - NYLON TYPEWRITER

※写真910は出品物、写真12345678は参考画像になります。

SIZE: XL 着丈:77cm 身幅:60cm 肩幅:51cm 袖丈:62cm

カラー:NAVY

定価:¥30,800

状態:未使用。発送の際は小さくたたんで梱包致しますので、シワなどが付く場合がございます。

これらが少しでも気になられる方は購入はお控え下さい。

商品説明:スポーティでミニマムなデザインのジップジャケット。密度が高く、軽量なナイロンタイプライター素材を使用しています。胸ポケットに折り込むことでコンパクトに収納できるパッカブル仕様で、携帯性にも優れています。

他、ご確認いただきたい事項はプロフィールに記載してあります。必ずご確認の上、ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サウスツーウェストエイト 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サウスツーウェストエイト 商品の状態 新品、未使用

