チェンソーマン Tシャツ glamb マキマ ブラック

『不思議の国のアリス』のマッドハッターのお茶会のシーンに

バックはウサギの穴に落ちていくアリス☆

タイダイ染めにアリスのビッグプリントが雰囲気抜群の一枚です!

【サイズ】メンズ XL程 ※US L

【カラー】ライムグリーン系

【詳細サイズ(素人採寸です)】

肩幅 : 約56cm

身幅 : 約58cm

着丈 : 約70cm

袖丈 : 約21cm

【状態】A

※クリーニング済み。

【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。

【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。

【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎

★ 些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪

★コメントなしの即決OKです。

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。

☆お得なフォロー割引きしております☆

購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

★10,000円以上→500円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き

ぜひぜひご利用ください♪

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◎閲覧いただきありがとうございます◎ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております!出品中の他商品もよろしければご覧下さい^^→#古着屋mog 《US古着》不思議の国のアリス ルイスキャロル キャラクター Tシャツ メンズXL『不思議の国のアリス』のマッドハッターのお茶会のシーンにバックはウサギの穴に落ちていくアリス☆タイダイ染めにアリスのビッグプリントが雰囲気抜群の一枚です!——————————————— 【サイズ】メンズ XL程 ※US L【カラー】ライムグリーン系【詳細サイズ(素人採寸です)】肩幅 : 約56cm身幅 : 約58cm着丈 : 約70cm袖丈 : 約21cm【状態】A※クリーニング済み。【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎——————————————★ 些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪★コメントなしの即決OKです。★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。——————————————☆お得なフォロー割引きしております☆購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。★10,000円以上→500円引き ★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引きぜひぜひご利用ください♪

