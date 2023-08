[商品名]

[サイズ]

M

*前着丈:65cm

*後着丈:68.5cm

*横幅:56cm

*裄丈:90cm

[カラー]

チャコール

[コンディション]

「B」

「S」新品、未使用品

「A」使用感が無く綺麗な状態、美品

「B」やや使用感はあるが、目立った状態不備が少なく一般的な中古品の状態

「C」使用感と目立った汚れ、ダメージがある状態

*詳細

キャンプなどでは使用せず、タウンユースのみ使用。

パック内でダウンの偏りがある部分がございますが、

ご使用には問題ございません。

[備考]*素人採寸ですので、多少の誤差が発生する場合がございますので予めご了承下さい。

*大きな状態不備等は記載しておりますが、細微の状態不備は見落としが発生する場合がございますので、気になる方はご購入をお控え下さい。

*可能な限りコンパクトに梱包致しますので、畳ジワや折れジワなどご了承下さい。

NANGA(ナンガ) 別注 焚火 オーロラ ダウンジャケット / TAKIBI

TAKIBI生地を採用した、ROCOCO別注モデル

国内屈指のダウンファクトリーNANGAのベストセラーアイテム「AURORA/オーロラ」に、燃えにくい特殊な素材を使用したモデル「TAKIBI/タキビ」の生地を採用した、ROCOCO別注アイテム。

定価:49500円

表地:ポリエステル93%、ケブラ7%

裏地:ナイロン100%

中綿:ダウン90%、フェザー10%

ヨーロピアンダックダウン(760FP)

中綿量:140g

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

