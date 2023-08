【メール便無料】 【美品】マークアンドロナ　ゴルフウェア　ストレッチ　ロングパンツ　サイズ46 M ウエア(男性用)

MARK&LONA(マークアンドロナ)のハイパーストレッチロングパンツ

マークアンドロナらしいシルエットとロゴ総柄デザインがとても格好良いです。

ハイパーストレッチ素材で動きやすく履き心地も抜群です。

人ともほとんど被らず、ゴルフ場でも目を惹くアイテムだと思います。

●サイズ

サイズ46(Mサイズ相当)

●カラー

ブラック

2、3回着用の美品ですが、あくまで自宅保管品ですので気になる方は購入をお控えください。

※※※——————————————————————※※※

・商品は即購入OKです

・お値下げはお気兼ねなくコメントしてください

・お値下げ希望の場合は即決価格をご提示ください

・コメント逃げは悲しいのでやめてください

※※※——————————————————————※※※

ゴルフウェア

メンズ

ボトムス

ロングパンツ

ストレッチ

MARK&LONA

マーク&ロナ

マークアンドロナ

ブリーフィング

V12

WAAC

トラヴィスマシュー

パーリーゲイツ

デサント

木村拓哉

商品の情報 ブランド マークアンドロナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

