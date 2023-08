表示サイズは36

ビッグサイズシルエット

特にご質問なけなければ

[ 即購入OK ]です。交渉中でもOKです。

お取り置き希望の場合は、

【お取り置きorおまとめ希望】とコメントお願い致します。お取り置きさせていただいたのにも関わらず、途中キャンセルされることの無きよう、よろしくお願い致します。

【⠀平置き寸法⠀】

胴囲:44cm

腰囲:67cm

股上:33cm

股下:84cm

ワタリ:37cm

裾幅:24cm

多少の誤差はご了承下さい。

☑中古品になりますので、完璧な新品をお求めの方や、神経質な方はご購入お控え下さいませ。

☑発送は、圧縮袋に入れての発送となります。よろしくお願いします。

#コムドット

#コムドットゆうた

#ゆるだぼ

#ビッグシルエット

#ワイドシルエット

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

