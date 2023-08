——————————————————————————

——————————————————————————即購入大歓迎❗️おまとめ買いがお得です❗️▼お得な割引はこちら▼┌─────────────────┐ ✔️フォロー割・・・200円OFF ✔️おまとめ割・・・2点で1,000円OFF 3点で2,000円OFF└─────────────────┘——————————————————————————着用モデル:163cmリメイクしたフリンジデニム。※着画は裾が長い為ロールアップしております。気になる方はロールアップや裾上げをしてご着用ください。【サイズ】表記:W71ウエスト:69cmヒップ :90cm股上 :28cm股下 :79cm※平置き実寸サイズになります。※多少の誤差はご了承ください。【素材】綿100%【詳細】裏地 :×透け感 :×コンディション:B(ボタンホールにほつれあり)※古着デニムなりの多少のシミ、色あせ等がある場合がございます。予めご了承ください。—ランクリスト—A:新品または目立ったシミやダメージのない状態良好の商品B:着用に支障ない程度のシミやダメージが見られる商品C:使用感があり目立つシミやダメージ等が見られる商品——————————————————————————ALL ITEMご覧いただけます⇒#withk_select——————————————————————————【当店について】60s 70s 80s 90sなどのヴィンテージ古着、used品を出品中。フリルやレースなどの可愛い系から個性的でレトロな柄シャツ、USA製のワンピース、ヨーロッパ古着も多数取り揃えております。全て一点物となりますので、ご希望の方はお早めに!※あくまでused品、古着になります。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。※プロフィールをご確認の上、ご購入をお願い致します。

