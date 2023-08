最新人気 エアジョーダン ☆新品未使用☆ 3 Instinct　27.5cm Animal スニーカー

NIKE AIR JORDAN 3 ANIMAL INSTINCT2.0です。

アニマル ジョーダン3

SNKRSで購入しました。

室内での試着のみ、新品未使用品となります。

フェイク品とのすり替え防止のため、

発送後のキャンセルや返品等の対応は

一切お断りをさせて頂きます。

自宅保管品であること、ご了承の上

ご検討よろしくお願い致します。

他にも多数出品してます↓

#ハチメンズ

#NIKE

#ナイキ

#AIRJORDAN

#エアジョーダン3レトロ

#AIRJordan3Retro

#AnimalInstinct

#NIKE

#AIRJORDAN3

#ANIMALINSTINCT

#ナイキ

#エアジョーダン3

#nike #AJ

#アニマルジョーダン3

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

