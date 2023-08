『2年保証』 ナイキ エアジョーダン6 "UNC" ノースカロライナ スニーカー

SNKRSで購入しました。

ナイキのダンボールでそのまま発送いたします。

Nike Air Jordan 6 Retro UNC

ナイキ エアジョーダン 6 レトロ UNC

【サイズ】27.5cm

【状態】一度使用

よろしくお願いいたします。

●その他、注意事項:

傷や汚れなどありませんが写真を確認の上、一度人の手に渡ったことをご理解した上でご購入をお願いします。

NC.NRでお願いします。

すり替え防止のため返品は対応できませんので

ご了承のほどよろしくお願いします。

バッシュ バスケ スニーカー カーマイン

ヴィンテージ ビンテージ vintage オールドナイキ

ジョーダン1

ジョーダン3

ジョーダン4

ジョーダン5

ジョーダン2

ジョーダン11

USA NBA シカゴ ブルズ

ASICS アシックス

MIZUNO ミズノ

ADIDAS アディダス

soph fcrb fragment

supreme シュプリーム

エアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

