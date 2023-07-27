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『2年保証』 ナイキ エアジョーダン6 "UNC" ノースカロライナ スニーカー

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傷や汚れなどありませんが写真を確認の上、一度人の手に渡ったことをご理解した上でご購入をお願いします。
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すり替え防止のため返品は対応できませんので
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SNKRSで購入しました。ナイキのダンボールでそのまま発送いたします。Nike Air Jordan 6 Retro UNCナイキ エアジョーダン 6 レトロ UNC【サイズ】27.5cm【状態】一度使用よろしくお願いいたします。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真を確認の上、一度人の手に渡ったことをご理解した上でご購入をお願いします。NC.NRでお願いします。すり替え防止のため返品は対応できませんのでご了承のほどよろしくお願いします。バッシュ バスケ スニーカー カーマインヴィンテージ ビンテージ vintage オールドナイキジョーダン1ジョーダン3ジョーダン4ジョーダン5ジョーダン2ジョーダン11USA NBA シカゴ ブルズ ASICS アシックスMIZUNO ミズノADIDAS アディダスsoph fcrb fragmentsupreme シュプリームエアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE

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d7315c

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