新発売 トリーバーチ　クロスボディ　バッグ　スマホ　ポシェット ショルダーバッグ

こちらで譲っていただきましたが、使う機会がないので、どなたかご活用下さい。DFSで購入されたそうです。保存袋は付属しています。

CAFUNE カフネ スタンスバッグ stonebrown



マークジェイコブス ショルダーバッグ

横幅 24cm

美品★agnes b. アニエスベー 牛革レザー ショルダーバッグ 小ぶり 黒

高さ 14.5cm

CELINE トラペーズ フィービーファイロ

マチ 3cm

極美品✨️ TORY BURCH レザー ロビンソン ショルダーバッグ 黒 キルト



【美品】フェラガモ 2way ウール ヴァラチェーン レザー 本革 フリル

あまり使用感はないと思いますが、あくまでユーズドであることご了承いただいた上でご購入ください。

新品☆ジャンニキャリーニ アリファm 豹柄 レオパード



山葡萄ショルダーバッグ福島県産

値段交渉、返品、クレームはご遠慮下さい。

【クロエ＊美品！】最終お値下げ☆Chloe ショルダーバッグ 人気のFaye



BARBARA RIHLバッグ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

【招き猫様専用】サルヴトーレフェラガモ ガンチーニ ショルダーバッグ

カラー···ブルー

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらで譲っていただきましたが、使う機会がないので、どなたかご活用下さい。DFSで購入されたそうです。保存袋は付属しています。横幅 24cm 高さ 14.5cmマチ 3cmあまり使用感はないと思いますが、あくまでユーズドであることご了承いただいた上でご購入ください。値段交渉、返品、クレームはご遠慮下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Chloe クロエ ドリュー チェーンバッグ ブルー【希少 美品】IL BISONTE ショルダーバッグ ヤキヌメ 本革 可愛いステラマッカートニー 美品 ミディアム ジップ ショルダーバッグ ワンショルダーOLDCOACH 1477 オールドコーチ ショルダーバッグ オールドレザー✨未使用級 クロエ ジューン レザー チェーン リボン 2WAY超美品★FENDI フェンディ ズッカ柄 ショルダーバッグハンドバッグルイヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ新品☆GUCCIマイクロGGグッチシマ ショルダーハンドバッグ ピンクベージュ