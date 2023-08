65%OFF【送料無料】 「プライド」DVD 全4巻 全巻セット　木村拓哉 / 竹内結子 / 野島伸司 TVドラマ

この度は当商品の方閲覧頂き誠にありがとうございます(^^)

商品の詳細につきましては下記の内容をご確認頂きますよう宜しくお願い致します(^-^)

★商品名★

「プライド」DVD 全4巻

木村拓哉 / 竹内結子 / 野島伸司

#木村拓哉 #竹内結子 #野島伸司 #DVD #日本映画

2004年1月~3月、フジテレビ系“月9”枠で放映されたSMAP・木村拓哉主演、野島伸司脚本の青春群像劇。“Love&Fight”をテーマに掲げ、恋愛ドラマとスポ根の融合を成功させた稀有な作品であり、アイスホッケーに燃える若者たちの恋と友情を時に熱く、時にクールに描き出している。プレーシーンも本格的で、氷上を駆ける選手たちのアクションは躍動感にあふれ、すこぶる魅力的。

出演: 木村拓哉/竹内結子/坂口憲二/中越典子/佐藤隆太/MEGUMI/滝沢沙織/石田ゆり子/時任三郎

★状態★

レンタル落ちで購入したものとなりますv(^o^)

ヤケ、スレ、盤面小傷等みられますが自宅プレイヤーでの再生は問題ありませんでした☆

発送時はケース無し、ジャケット・ディスクのみでの発送となります☆

「プライド」DVD 全4巻 全巻セット 木村拓哉 / 竹内結子 / 野島伸司



各ご家庭でご使用されているプレーヤーの機種の互換性により、再生の不具合等、他レンタル落ち商品の為、管理シール、刻印等がディスク、ジャケット等にある場合がございますので予めご了承頂きますと幸いですm(__)m

★梱包方法★

サイズに合わせて簡易防水包装・緩衝材を使用し梱包致します☆

DVD、Blu-ray等、ケース無し・ジャケット・ディスクのみの場合、両面不織布ケースに収納致します♪

★発送方法★

主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります♪

★出品者より★

金・土・日曜日の注文に関しましては、翌月曜日に順次発送となりますので予めご了承くださいませ(^^)

ペット、喫煙者なしです♪

他、同様にプロフィール欄に記載しておりますので宜しければご覧下さいませ☆

ご質問等ございましたらお気軽にお申し付け下さい(^^)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

