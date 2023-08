魅力的な価格 Margiela ■Maison マルジェラ 20322k05 ブレスレット ブレスレット

■11 – 女性と男性のためのアクセサリーコレクション。

SYMPATHY OF SOUL コードブレス ホワイトゴールド

ユニセックスのシグネチャーなブレスレットです。

Shimi様専用

マルジェラの象徴とも言えるカレンダータグから着想を得たナンバリングブレスレット。

VERSACE ヴェルサーチ ブレスレット

バングル全体にアンティーク加工が施されております。

ブレスレット WNYC ジルコニア ジュエリー 【セット販売可能】

シルバー製になりますので、お手入れ次第で永くご愛用頂ける物と思います。

定価23.7万・新品★Justin Davis クラウンブレスレット(Mサイズ)



ルイヴィトン ブレスレット オレンジ

20322k05

シルバー 925 tバー メキシカン ブレスレット ビンテージ チェーン



舐達麻着用 silver925 テニスブレスレット シルバー

【生産国】MADE IN ITALY

cootie productions figaro chain ブレスレット

【サイズ】実 寸内周約20.5cm

ルイヴィトン ブレスレット・チェーン モノグラム

※誤差はご了承くださいませ。

sympathy of soul シルバー ブレスレット

【カラー】シルバー

ROYALORDER (ロイヤルオーダー) 王冠クラウンブレスレット

【素 材】シルバー

GUCCI 喜平 ブレスレット シルバー925

【付属品】箱(多少のダメージ有)・ブランドタグ

TOD'Sメンズブレスレット黒

【参考定価】¥99,300(参考定価)

UNDERCOVER 16ss GREATEST期 復刻 カットソーブレスレット



【付属品有】TIFFANY ティファニー Tナローチェーンブレスレット

※海外正規取扱店より購入した並行輸入品の正規品です。

ALYX 1017 アリクス ブレスレット



喜平k18ブレスレット

カラー...シルバー

商品の情報 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

■11 – 女性と男性のためのアクセサリーコレクション。ユニセックスのシグネチャーなブレスレットです。マルジェラの象徴とも言えるカレンダータグから着想を得たナンバリングブレスレット。バングル全体にアンティーク加工が施されております。シルバー製になりますので、お手入れ次第で永くご愛用頂ける物と思います。20322k05【生産国】MADE IN ITALY【サイズ】実 寸内周約20.5cm ※誤差はご了承くださいませ。【カラー】シルバー【素 材】シルバー【付属品】箱(多少のダメージ有)・ブランドタグ【参考定価】¥99,300(参考定価)※海外正規取扱店より購入した並行輸入品の正規品です。カラー...シルバー

商品の情報 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

★ルイ ヴィトン★M6295 ブラスレ ホッケンハイム★■Maison Margiela マルジェラ ブレスレット 20322k05Maison Margiela スターリングシルバー IDブレスレットALZUNIシルバー950ブレスレット本翡翠 黒&緑 大粒 ブレスレット そ付き