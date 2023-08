【オープニングセール】 DUNK 【額装品】スラムダンク　SLAM A 井上雄彦　桜木花道ver ポスター

数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。

即購入可能です(^^)

<内容>

スラムダンク 桜木花道ver TYPE A

週刊少年ジャンプ50周年記念ジャンプvol.2

スラムダンク公式カラーファイルの額装品です。

イベント限定品になりますので貴重な1枚です。

ポスター、カレンダー等の紙より

色鮮やかで綺麗です♪

<額>

A3用額縁寸法=約縦33×横45×厚み1.5センチ、新品

※一部光の反射を避ける為、透明板を外した状態で

撮影しています。

※写真にあるポストカードは付属しません。

<発送形態>

らくらくメルカリ便(匿名配送)

エアクッション梱包、フレーム角の保護、

丁寧に梱包しお届けします。

<同梱割引>

2枚以上同時購入(¥1,000〜)割引させていただきますので、購入前にコメントください♪

状態の良いものを選別しておりますが、

中古品になりますので完璧を求める方、

神経質な方はお控えください。

#もぐパパ_スラムダンク

他サイトにも出品しております。

何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください(^^)

•ポスター •カレンダー •ポストカード •イラスト •セル画 •原画 •カードダスマスターズ •井上雄彦 •スラムダンク •SLAM DANK •THE FIRST SLAM DUNK •スラムダンク映画 •桜木花道 •流川楓 •赤木剛憲 •三井寿 •宮城リョータ •湘北 •バスケットボール •あれから10日後 •宮崎駿 •風の谷のナウシカ •ラピュタ •となりのトトロ •魔女の宅急便 •紅の豚 •もののけ姫 •ジブリ •ドラえもん •村上隆 •藤子・F・不二雄 •藤子不二雄 •手塚治虫 •鳥山明 •ドラゴンボール •ドラクエ •ドラゴンクエスト •原泰久 •キングダム •吾峠呼世晴 •鬼滅の刃 •芥見下々 •呪術廻戦 •尾田栄一郎 •ワンピース •ONE PIECE FILM RED •シャンクス •ルフィ •ワンピース映画 •ワンピース映画特典 •巻四十億“RED •40億巻 •少年ジャンプ •銀魂 •ナルト •遊戯王 •るろうに剣心 •ハイキュー •暗殺教室 •少年ジャンプ •もぐパパ_スラムダンク

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

