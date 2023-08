(23BB0569)

PT TORINO SWING インディゴ デニム ジーンズ 33



Kiton キトン デニムパンツ 34サイズ ウォッシュブルー 参考定価18万

□当ショップのデニム一覧はこちら

WEST RIDEウエストライドWR1109 PADD MOTO PANTS

↓ ↓ ↓

ヒューマンメイド リラックスデニム

#broad_denim

AMIRIデニムジーンズ最終値下げです



BBC icecream デニム ランニングドッグ

□当ショップのパンツ一覧はこちら

LEVI'S リーバイス 501前期 デニム ハーフパンツ ジーンズ

↓ ↓ ↓

パーリーゲイツ 水溶性ボンディング ゴルフ ズボン

#broad_pants

00s archive fuga crash aging-denim



comoli デニム5Pパンツ ブリーチ サイズ3 22ss

☑️ ブランド

【ラグナビーチ】 30 インチ スタッズ付きブルージーンズ スカル LAセレブ



マリテフランソワジルボー超極太ワイドシャトルデニムW40古着

リーバイス

acne studios 2021M loose bootcut jeans



新品 Big John WASH LABO 限定品



極美品 CUNE うさぎ 5連 34インチ

☑️ カラー

【WHEN SMOKE CLEARS】WORLD PANTS



LEVIS VINTAGE CLOTHING 1947

インディゴブルー

リーバイス501xx復刻w32



【81】80s 501 赤耳 オリジナル バレンシア 501xx 66前期



早い者勝ち helmut lang 本人期 ペイントデニム デストロイデニム

☑️ サイズ

polar skate bigboy Light Blue



Levi's VINTAGE CLOTHING 1955 501 リーバイス31

表記サイズ W31L33

DSQUARED2/ディースクエアード2 デニムパンツ



ルードギャラリー デニムジャケット デニムパンツ セットアップ

実寸平置き

未使用 SHAREEF スキニーデニム ドロップナンバー

ウエスト:約40.5cm ×2

stussy デニム W34

股上:約23.5cm

W35 オリジナル 赤耳 Levi's 501 ヴィンテージ セルビッチ USA

股下:約79cm

希少 1980S Levi's 509 Stripe Denim Pants

わたり幅:約28cm

OUR LEGACY THIRD CUT BLEACH DENIM / 30

すそ幅:約22cm

DIESEL RED TAG COLOUR PANEL DENIM PANTS



EVISU 9055

※手作業による採寸のため誤差が生じる場合がございます。

ドルチェ&ガッバーナ ロゴプリント&ペイント加工 ストレッチデニムパンツ D&G



FEAR OF GOD Bleach Selvedge Denim Jean

※着用モデル 172cm/58kg

【美品】リーバイス 1944年復刻 S501xx デニムパンツ 赤耳 BIG E



【tramarossa】トラマロッサ デニムパン



ディースク 42-44 DSQUARED2 デニム

☑️ コンディション

ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア 加工デニムパンツ 絵画プリント



junyawatanabe ジュンヤワタナベ 2005AD デニムパンツ

B

エナジー デニムパンツ

ポケットにダメージあり

ダメージデニム リメイク

裾に変色あり

Levi's501xx USA1980年製 66後期 W32 L34



Dsquared2 ディースクエアード ディースク ブラック デニム 52

☑️ 素材

亜米利加様、専用



GOLD 11oz. DENIM 5POCKET WIDE PANTS

cotton100%

【720】90’sリーバイス560極太バギーワイドデニム状態良好色落良好W42



【DIESEL】ジョグジーンズ KROOLEY-NE 00CYKI 0689B



《お値下げしました》リーバイス501 66 後期

☑️ 備考

極美品 ガラアーベント 名作 EXフィットロゴクラッシュデニム 山下智久着



美品 希少 A.P.C. イーストバイウエスト サイドライン 濃紺デニム 28



UE 23SS RIGID DENIM TAPERED PANTS



marka デニムパンツ 美品

☑️ フォロー割

値下げ! アルマーニ ダメージデニム ジーンズ



ボーンデニム スケルトンデニム kapital風

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。

リーバイスLVC 519スタプレ コーデュロイ黒



❤️最終価格❤️JACOB COHEN ヤコブコーエン TYPE620 SIZE30

フォロー登録してコメントするだけで

DSQUARED2 S74LA0453 12AW デニムパンツ ブラック 48



Levi’s Red リーバイスレッド 32

〜¥4999 ¥200割引

新品未使用 23SS COMOLI デニム5Pパンツ BLEACH 1

¥5000〜¥9999 ¥300割引

LEVIS VINTAGE CLOTHING 551Z DINKY TOWN

¥10000〜 ¥500割引

早い者勝ち 美品 stussy overdyed ブラックデニム



MLVINCE TYPE-1 SLIM DAMAGE JEANS 32

とさせていただきます。

BEFTEY【新品未使用デニム】ライトブルー まあたそ



リーバイス 501XX バレンシア復刻 555 極美品 試着のみ

☑️ セット割

Levi’s★FenomデニムSIZE34



美品⭐DSQUARED2⭐️SKATER& TIDY BIKER⭐サイズ42

2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。

おまとめ割り 廃番 00s リーバイス 533 先染め ブラックデニム ジーンズ

フォロー割との併用も可能です。

EVISU エヴィス デニム 大黒 No1スペシャル Lot2001 W34



DSQUARED2 ディースクエアード インディゴ ブルー デニム 42

⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい。

希少 silver stone 1947 デニム パンツ デッドストック



Graphpaper / Colorfast Denim 2Tuck Pants

※コメント無しの即購入歓迎です!!!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

(23BB0569)□当ショップのデニム一覧はこちら ↓ ↓ ↓ #broad_denim□当ショップのパンツ一覧はこちら ↓ ↓ ↓ #broad_pants☑️ ブランドリーバイス☑️ カラーインディゴブルー☑️ サイズ表記サイズ W31L33実寸平置き ウエスト:約40.5cm ×2 股上:約23.5cm 股下:約79cm わたり幅:約28cm すそ幅:約22cm ※手作業による採寸のため誤差が生じる場合がございます。※着用モデル 172cm/58kg☑️ コンディションBポケットにダメージあり裾に変色あり☑️ 素材cotton100%☑️ 備考☑️ フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで〜¥4999 ¥200割引¥5000〜¥9999 ¥300割引¥10000〜 ¥500割引とさせていただきます。☑️ セット割2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用も可能です。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい。※コメント無しの即購入歓迎です!!!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

VISVIM CHINO PANTS HW TAPER DMGD【コムデギャルソンオムプリュス】ペイントデニム 蛍光期 02ss d0500sネイバーフッド lot052EX サベージデニム 赤耳 セルビッチジーンズ 鬼デニム×バーガスプラスDsquared2 ディースクエアード デニム スキニー sexy twistYARDSALE REFLECTIVE PHANTASY JEANSラウンジリザード ニュークラッシュデニムルーズテーパード【レア】 PUNK DRUNKERS 手インターデニム 美品ザ ノースフェイス パープル レーベル ブラックデニム NT5161N70s USA製 66後期 ヴィンテージ デニム ジーンズ 古着 レトロ 赤耳