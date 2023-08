ショッフェル ジャケット ZipIn! Brest ドイツ

レディース❣️36S

アジアサイズM

参考価格33000円

素材構成

100% 分類外繊維

この商品について

SIZE:36S ゆき丈:84.5cm 身幅:51cm 着丈:64.5cm

SIZE:38S ゆき丈:85cm 身幅:53.5cm 着丈:68cm

SIZE:40S ゆき丈:85.5cm 身幅:54cm 着丈:68cm

説明

商品紹介

ショッフェル ジャケット ZipIn! Brest レディース※値下げ❣️

アウトドア・スキーブランド Schoffel(ショッフェル)の、レディース トレーニング ジャケット。

ZIPIN対応、2.5レイヤー軽量防水ジャケット。

裏面は S-Café P4DRYテクノロジーによりドライで快適な着心地。

耐水圧20,000mm、透湿20,000MVTR。

ブランド紹介

1804年創業のドイツのアウトドア、スキーのアパレルブランド(メンズ&ウィメンズ)です。

スキーでは、世界最強アルペンチームのウエア提供(オリンピック等)の他、ドイツ警察、BMWバイクスーツ、メルセデス等のウエアも供給しています。

ゴアテックスを世界で最初に量産したブランドです。

ハイキングやトレッキングウェアを中心に、機能性のタウンウェア、雑貨小物インポートを主軸にライセン展開しております。

ショッフェルは、「 Relax Wear & Goods 」を通し、自然を感じながらの様々なライフスタイルを提案する総合ライフスタイルショップとして生まれ変わります。

即購入大歓迎です❣️

簡易包装での発送です。^_^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショッフェル 商品の状態 新品、未使用

