【支払い確認次第 翌日発送】

※自己紹介文お読み下さい

CRONOS ショートパンツになります。

デザインが気にいって購入したのですが着用せずに保管してましたのでこれからの季節に是非♪

【カラー】ブラック×ホワイト

※画像確認お願いします。

【サイズ】M

サイズ表記がMサイズになりますが大きめなシルエット感になるとおもいます。

素人主観になりますが参考にして下さい。

平置き

ウエスト 35cm ※ウエストゴム伸縮あります

股下 17.5cm

総丈 52cm

※素人採寸になりますので誤差はご了承下さい

cronos即完売したショートパンツになります。タグはございませんが試着しただけの未使用品になりますので美品です

デザイン性もありサイドのカットされたデザインもカッコよくポケットもファスナー付きです。

これからの季節、ジム通いにジョギングに1枚持っていたいアイテムだと思いますので是非♪

あくまで素人自宅保管の中古品になりますので神経質な方や古着にご理解いただけない方のご購入はご遠慮下さい!

中古品になりますので購入後はNC/NRでお願いします。画像のものがすべてになりますので画像判断お願い致します。

ネコポスにて発送予定

#クロノス

#cronos

#短パン

#ショートパンツ

#ジムワーク

#フィジーク

#フィットネス

#ロードワーク

#ランニング

#ジョギング

#ウォーキング

#筋トレ

#魔裟斗

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

【支払い確認次第 翌日発送】※自己紹介文お読み下さいCRONOS ショートパンツになります。デザインが気にいって購入したのですが着用せずに保管してましたのでこれからの季節に是非♪【カラー】ブラック×ホワイト※画像確認お願いします。【サイズ】Mサイズ表記がMサイズになりますが大きめなシルエット感になるとおもいます。素人主観になりますが参考にして下さい。平置きウエスト 35cm ※ウエストゴム伸縮あります股下 17.5cm総丈 52cm※素人採寸になりますので誤差はご了承下さいcronos即完売したショートパンツになります。タグはございませんが試着しただけの未使用品になりますので美品ですデザイン性もありサイドのカットされたデザインもカッコよくポケットもファスナー付きです。これからの季節、ジム通いにジョギングに1枚持っていたいアイテムだと思いますので是非♪あくまで素人自宅保管の中古品になりますので神経質な方や古着にご理解いただけない方のご購入はご遠慮下さい!中古品になりますので購入後はNC/NRでお願いします。画像のものがすべてになりますので画像判断お願い致します。ネコポスにて発送予定#クロノス#cronos#短パン#ショートパンツ#ジムワーク#フィジーク#フィットネス#ロードワーク#ランニング#ジョギング#ウォーキング#筋トレ#魔裟斗カラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋、冬

