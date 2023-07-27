【正規品直輸入】 モンブラン　カードケース　財布　名刺入れ　ブラック 名刺入れ/定期入れ

○コメント最中でも先にご購入された方を優先させていただきますことご理解お願いいたします。

ルイヴィトン モノグラム 名刺入れ LOUIS VUITTON



【新品同様】ベルルッティ 名刺入れ カードケース

○詳細

ウォームスクラフツ 限定色長財布

color ブラック 黒

【未使用品に近い】BURBERRY バーバリー チェック 名刺入れ

素材 レザー

【ETTINGER LONDON】エッティンガー PASS CASE パスケース



新品 22aw マルジェラ ブランド ロゴ パスケース 銀 3925



コーチ レザー 長財布 テクスチャード ダブル ジップ トラベル オーガナイザー

○状態

美品 OLD ゴローズ アポロコンチョ 名刺入れ カードケース ブラウン

全体的に使用感少ないです。

kkken様 専用ページ

表面は多少シワや小キズがございます(9-10枚目写真)

MARNI マルニ カードケース



ルイヴィトン LOUIS VUITTON カードケース



新品 カンガルーレザー名刺入れと長札入れ



ganzo MYSTIC (ミスティック) 名刺入れ

○天然皮革について

サンローラン 名刺入れ / カードホルダー

本革は天然のものであり、個体差や小キズ、シワ、血筋、凹凸などが多少なりともございます。それが本革の証であり味としてご理解お願いいたします。

【未使用】フェリージ｜名刺入れ｜450



ルイヴィトン オーガナイザー・ドゥ ポッシュ モノグラム エクリプス

○ハンガーやシューツリーなどの撮影備品は付きません。

エルメス 名刺入れ



GUCCI スネーク ヘビ 蛇 カード 財布 ミニ 名刺 ケース スプリーム

○値下げ希望の方はフォローと、必ず希望金額をご提示ください。

SYRINX HITOE Fold



エルメス カルビ



ベルルッティ インブイア スクリットレザー カードホルダー 名刺入れ 美品

○フォロー割引をご希望の方はご購入前にコメントで「フォロー割」とお伝えください。

エルメス カルヴィ カードケース 未使用品！

~3000円→100円OFF

Paul Smith 名刺入れ

~5000円→200円OFF

極上品✨ ベルルッティ エスカーレ パスポートホルダー 手帳 ヴェネチアンレザー

それ以上→300円OFF

ドラ吉様専用 LOUIS VITTON(ルイヴィトン) カードケース



BVLGARI ブルガリ 名刺入れ カードケース ロゴクリップ 金具 レザー 黒

S17

商品の情報 ブランド モンブラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○コメント最中でも先にご購入された方を優先させていただきますことご理解お願いいたします。○詳細color ブラック 黒素材 レザー○状態全体的に使用感少ないです。表面は多少シワや小キズがございます(9-10枚目写真)○天然皮革について本革は天然のものであり、個体差や小キズ、シワ、血筋、凹凸などが多少なりともございます。それが本革の証であり味としてご理解お願いいたします。○ハンガーやシューツリーなどの撮影備品は付きません。○値下げ希望の方はフォローと、必ず希望金額をご提示ください。○フォロー割引をご希望の方はご購入前にコメントで「フォロー割」とお伝えください。~3000円→100円OFF~5000円→200円OFFそれ以上→300円OFFS17

商品の情報 ブランド モンブラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LUEGO 名刺入れ美品 ボッテガ カードケース クロコ ブラウン カードケース・パスケース名刺入れLOUIS VUITTONルイヴィトン レザーカードケース ブラック未使用 ポーター カレント 吉田カバン 名刺入れ ブラック CARD CASEフェラガモ 名刺入れ レディース、メンズ未使用 MONTBLANC モンブラン レザー カードホルダー 箱 ギャラ付きボッテガヴェネタ ほぼ未使用 名刺入れ きれいな色でオシャレ ユニセックスルイヴィトン カードケース 定期入れ ダミエ・グラフィット N63084BOTTEGA VENETA ビジネスカードケース未使用 ポールスミス 定期入れ パスケース コインケース 付属品付き