ご覧頂きましてありがとう御座います。

KAPITAL BONE T

2点以上ご購入の方のみ値段交渉は受けます!

▼商品説明

●マイケルジョーダン

●アメリカ製

●非売品 Tシャツ

●シングルステッチ

●半袖 フェード感

当時マイケルジョーダンの香水のプロモTシャツ。

フェード感も抜群の一品。デザインも洒落てます。

お早めにどうぞ!

▼カラー

ブラック 黒

▼平置きサイズ (単位: cm)

L表記

大きめのL

着丈 71

身幅 56

肩幅 54

袖丈 22.5

▼素材 (単位 %)

コットン100

▼状態

フェード感あり

プリントの割れあり

古着としてはむしろ良い状態かと思います。ピンホールなどはありません。

モニターにより色合いが若干変わる場合がございます。ごく僅かな汚れなどは見落としてしまう場合が御座います。ご理解下さい。

心配な方は前もってご質問下さい。

※Tシャツのみ

画像の香水などはつきません。

▼商品検索

#bondnofurugi にて古着を取り揃えておりますので覗いて行って下さい。

基本的にグッドレギュラーやビンテージ品を中心に、アパレル全般を出品します。

夏は持っている、Tシャツをメインに出品していきます。

内容は80年代、90年代、00年代のムービー、バンドT、キャラ系、企業系がメインです。

その他には、ミリタリー、スポーツ、アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ラルフローレン

アウトドア系も出品します。

#総柄シャツ #柄シャツ #レトロシャツ なども出品します。

50s,60s,70s,80s,90s 00sのヴィンテージなど、特に古着男子や古着女子に人気の90年代 00年代 のビッグサイズ、ビッグシルエットを数多く出品して行きます。

菅田将暉さんなど有名人がよく着用されているパターンのものやUSA製、などの古着も出品していますのでぜひご覧ください♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

