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手数料安い NONAME ノーネーム コンクリートサンダル 24.5 ベージュ39 マエノリ サンダル

商品の説明

カラー···ベージュ
GUCCI メタルバックル付き フラット サンダル ブラック 36 1/2
ソールヒール形···ウエッジ
◆専用◆エルメスサンダルエジュリ黒　ノワール　37 新品　ラバーサンダル　ビーチ
ストラップ···ストラップあり
新品　ヴァレンティノ　アイボリー　サンダル36.5 (未使用)
型···スポーツサンダル
PRADAレーディスミュール
柄・デザイン···無地
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JIMMY CHOO サイズ39 パイソン柄　ウェッジソール　サンダル
ノーネームのコンクリートサンダルです。
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数回短時間の使用の中古品です。
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箱あり
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お値下げ不可でお願いします。
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ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください。

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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドノーネーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ベージュソールヒール形···ウエッジストラップ···ストラップあり型···スポーツサンダル柄・デザイン···無地ノーネームのコンクリートサンダルです。数回短時間の使用の中古品です。サイズ39 24.5cm箱ありお値下げ不可でお願いします。ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください。

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドノーネーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

手数料安い NONAME ノーネーム コンクリートサンダル 24.5 ベージュ39 マエノリ サンダル

12分钟前

手数料安い NONAME ノーネーム コンクリートサンダル 24.5 ベージュ39 マエノリ サンダル

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
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コメント (15)

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