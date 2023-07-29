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品質が waist Aeta pouch アエタ　ウエストポーチ s ウエストポーチ

商品の説明

カラー···ブラック
バレンシアガ　ボディーバック黒
柄・デザイン···無地
】BALENCIAGA ウエストポーチ ロゴ ナイロン 黒 メンズ
素材···本革
PRADA SPORT Archive 2000s west bag

コーチ　ウエストポーチ　ウエストバック
Aeta Waist pouch S
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新品価格　¥35,200（税込）
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Aeta waist pouch s アエタ　ウエストポーチ

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数回使用した程度で傷やアタリもなくほとんど綺麗な状態です。
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内側がホワイトのものがありますが、ブラックの方が汚れも目立たず、クールです。
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商品の情報

ブランドアエタ
商品の状態未使用に近い

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革Aeta Waist pouch S又吉直樹さんなどもプライベートで愛用しています。昨年、都内セレクトショップにて購入新品価格　¥35,200（税込）数回使用した程度で傷やアタリもなくほとんど綺麗な状態です。内側がホワイトのものがありますが、ブラックの方が汚れも目立たず、クールです。状態は良いので大幅な値下げは考えておりません。また、「新品」ではないのであらかじめご了承ください。ご質問などがあればコメント欄へお願いします。即購入OKです。ウエストポーチ　ディアレザー　鹿革Aeta アエタ

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ブランドアエタ
商品の状態未使用に近い

品質が waist Aeta pouch アエタ　ウエストポーチ s ウエストポーチ

43分钟前

品質が waist Aeta pouch アエタ　ウエストポーチ s ウエストポーチ

¥22,999 ¥12,879

(税込) 送料込み
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a9b827776ae2ef

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コメント (13)

a9b827776ae2ef
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