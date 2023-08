コーチ OLD COACH レザー ブラック 美品 USA 9806 ショルダーバック

サイズ:約横幅30cm 縦幅26cm マチ6cm 調整可能ショルダー70cm-90cm

*素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい

色: ブラック

素材:本革レザー

仕様:内側ファスナーポケット×1 ポケット×1

生産国:アメリカ製

シリアル: G7C-9806

お洒落が好きで他の人と被らないバッグをお探しの方にオススメです。

※中古品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

・ストア商品

鑑定済商品

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※平置き採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

ご購入後のキャンセル返金お受けできませんので、

ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

上記をご確認・ご了承の上、ご検討よろしくお願い致します。

#VINTAGE

#激レア

#希少

#リュック

#バックパック

#レザー

#バック

#買い物

#お出かけ

#USA

#アメリカ製

#ヴィンテージ

【状態】

大きく目立つ傷もなく、状態はとても綺麗です♪

素人検品につき見落としあるかもしれません。

ご了承の上ご購入ください。

その他状態やカラーは画像にてご確認下さい。

即購入OKです。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはなく、中古の中では綺麗なお品物です✨

※あくまでも中古品ですので、ご理解の上での購入をお願い致します。

[コンディションの備考]

【外側】

・全体的 ⇒全般的に綺麗

【内側】

・全体的 ⇒綺麗

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合が御座います

まだまだ素敵に御着用頂けます。

※見落としがあるかもしれません。

あくまでヴィンテージ品(古着)としてご理解の程宜しくお願い致します。

コーチ OLD COACH レザー ブラック 美品 USA 9806 ショルダーバック本物オールドコーチCOACH本革レザーワンショルダーバッグビジネスボディメッセンジャーバック旅行茶ブラウントラベルメンズレディースサイズ:約横幅30cm 縦幅26cm マチ6cm 調整可能ショルダー70cm-90cm*素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい色: ブラック素材:本革レザー仕様:内側ファスナーポケット×1 ポケット×1生産国:アメリカ製シリアル: G7C-9806お洒落が好きで他の人と被らないバッグをお探しの方にオススメです。※中古品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。 ・ストア商品鑑定済商品 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※平置き採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。ご購入後のキャンセル返金お受けできませんので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。上記をご確認・ご了承の上、ご検討よろしくお願い致します。#VINTAGE#激レア#希少#リュック#バックパック#レザー#バック#買い物#お出かけ#USA#アメリカ製#ヴィンテージ【状態】大きく目立つ傷もなく、状態はとても綺麗です♪素人検品につき見落としあるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。その他状態やカラーは画像にてご確認下さい。即購入OKです。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく、中古の中では綺麗なお品物です✨※あくまでも中古品ですので、ご理解の上での購入をお願い致します。[コンディションの備考]【外側】・全体的 ⇒全般的に綺麗 【内側】・全体的 ⇒綺麗○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合が御座いますまだまだ素敵に御着用頂けます。※見落としがあるかもしれません。あくまでヴィンテージ品(古着)としてご理解の程宜しくお願い致します。

