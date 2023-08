値下げしました。

こちらは

CHAPMAN RIBBLE RUCKSACK

チャップマン リブルリュックサック

になります。

Ribble Rucksackは、仕事、旅行、レジャーのために設計された堅牢で非常に優れたな2WAYバッグです。

手持ちとリュックサックの2WAY仕様で幅広い用途でお使い頂けます。

外側にポケットが一つ、内側には15インチまでの画面サイズ用、パッド入りラップトップポケットと、携帯やお財布を入れるのに便利な小さめのポケットが3つ付いており、収納力も抜群です。

英国で染められた厚手の18ozツイルキャンバスと要所要所に使われている厚いベジタブルタンニングレザーにより、耐久性も抜群です。

いまだにイギリスの自社工場で伝統的な手法で1点1点作られているチャップマンバッグ。

まさしく一生物のバッグです。

素材:ベジタブルタンニングレザー(牛革)/18ozキャンバス(コットン100%)/真鍮

生産国:イギリス

新品未使用品です。

元値はたしか6万弱だったと思います。

サイズ

幅:30cm

縦:40cm

奥行:14cm

ショルダー最長90cm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

