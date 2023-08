選ぶなら 激レア! ラグ　ヴィンテージ　最後の晩餐 生地/糸

レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐をモチーフにしたビンテージのタペストリー ラグです

Supremeでもアイテムのモチーフに使われていました

クリップ付きのフックなどで壁に掛けて使うのがおすすめです

古着やビンテージアイテムと相性良く、部屋をお洒落にしてくれます

アンティーク

使用感、裏面汚れ、糸ほつれなどありますが使用に問題ない状態です

※細かなシミ、擦れ等、見落として

いる場合がございますので

ご理解の程宜しくお願いします。

※古着の性質上匂いがする場合が

ありますのでご了承下さい。特に問題ないと思いますが

中国段通

高級 手織り

一点物

カーペット

玄関マット

リビング

トルコ絨毯

インテリア

パキスタン絨毯

イラン

ウール絨毯

ペルシャ絨毯

ラグ

ビンテージ ヴィンテージ vintage アーカイブ ラグ 絨毯 ペルシャ絨毯 アフガン絨毯 ギャッベ カーペット トライバル トゥアレグ ミリタリー ユーロ ワーク トルクメン バルーチ ラホール ナバホ コレクション インテリア トルコ モロッコ ベニワレン 北欧 菅田将暉 小松菜奈 Toga ikea

イスファハーン

タブリーズ

クム

ギャッベ

ナイン

ケルマン

パキスタン

アフガニスタン

#Turkmen

#persia

#Rug

#Kilim

#carpet

#vintage #old #interior #floorcovring #

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

