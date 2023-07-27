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【超新作】 Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ ヘアバンド/カチューシャ

商品の説明

カラー···ブラック　ブラウン 系
Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ
素材....キャンバス 布
新品未使用　アレク Alexandre de Paris カチューシャ
size 幅／2.5〜3cm
FUMIE TANAKA　リボンカチューシャ　ヘアバンド　フミエタナカ
膨らみのあるデザインなので、端から端まで3cm
【未使用品】jimmy choo ヒール
上からの見え幅2.5cm 程度です。
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新品未使用　アレク Alexandre de Paris カチューシャ
ズッカ柄 カチューシャです。
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代表的なデザインなので
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末長くご着用いただけます◎
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大きさは幅が太いタイプで合わせやすく、
Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ
インパクトもあって可愛さ抜群です！
新品未使用　アレク Alexandre de Paris カチューシャ

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正規店舗購入(アメリカ)
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Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ
※お写真は実物です、新品未使用品
新品未使用　アレク Alexandre de Paris カチューシャ

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【未使用品】jimmy choo ヒール
人気希少商品のため、
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こちらのお値段とさせて頂いております。
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ご了承下さい。
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Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ

新品未使用　アレク Alexandre de Paris カチューシャ
丁寧に梱包してお送りさせて頂きます。

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商品の情報

ブランドフェンディ
商品の状態新品、未使用

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カラー···ブラック　ブラウン 系素材....キャンバス 布size 幅／2.5〜3cm 膨らみのあるデザインなので、端から端まで3cm上からの見え幅2.5cm 程度です。大人気で希少品なFENDIズッカ柄 カチューシャです。代表的なデザインなので末長くご着用いただけます◎大きさは幅が太いタイプで合わせやすく、インパクトもあって可愛さ抜群です！正規店舗購入(アメリカ)※お写真は実物です、新品未使用品人気希少商品のため、こちらのお値段とさせて頂いております。ご了承下さい。丁寧に梱包してお送りさせて頂きます。

商品の情報

ブランドフェンディ
商品の状態新品、未使用

【超新作】 Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ ヘアバンド/カチューシャ

44分钟前

【超新作】 Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ ヘアバンド/カチューシャ

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db989591a179

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