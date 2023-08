【超新作】 Fendi フェンディ　ヘアアクセサリー　カチューシャ ヘアバンド/カチューシャ

カラー···ブラック ブラウン 系

素材....キャンバス 布

size 幅/2.5〜3cm

膨らみのあるデザインなので、端から端まで3cm

上からの見え幅2.5cm 程度です。

大人気で希少品なFENDI

ズッカ柄 カチューシャです。

代表的なデザインなので

末長くご着用いただけます◎

大きさは幅が太いタイプで合わせやすく、

インパクトもあって可愛さ抜群です!

正規店舗購入(アメリカ)

※お写真は実物です、新品未使用品

人気希少商品のため、

こちらのお値段とさせて頂いております。

ご了承下さい。

丁寧に梱包してお送りさせて頂きます。

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 新品、未使用

