ご覧頂きありがとうございます。

------------------------------

● ブランド

Salvatore Ferragamo

サルバトーレフェラガモ

● サイズ表記

I40 US6 F38 D36

Mサイズ相当

● 平置き計測(cm)

ウエスト:35

ヒップ:48

股上:27

股下:65

わたり幅:25

裾幅:20

ストレッチ性:なし

※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。

※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。

● カラー

紺色 ボタン

● 素材

画像のタグでご確認ください。

※6枚目画像参照

● 状態

こちらの商品状態は【 A 】です。

【SS】タグ付き新品

【S】極美品 全く使用感なし

【A】全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

------------------------------

即購入大歓迎です!!

⭐︎お得な割引き実施中⭐︎

フォロー割引→200円OFF

お得なセールも実施しております!

セール情報はコメント欄をチェック!

※ 発送方法を変更する場合がございます。

匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)

※購入場所

古物ブランド市場

A-1-88

ご覧頂きありがとうございます。------------------------------● ブランドSalvatore Ferragamoサルバトーレフェラガモ● サイズ表記I40 US6 F38 D36Mサイズ相当● 平置き計測(cm)ウエスト:35ヒップ:48股上:27股下:65わたり幅:25裾幅:20ストレッチ性:なし※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。● カラー紺色 ボタン● 素材画像のタグでご確認ください。※6枚目画像参照● 状態こちらの商品状態は【 A 】です。【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、 風合い有り、ヴィンテージ------------------------------即購入大歓迎です!!⭐︎お得な割引き実施中⭐︎フォロー割引→200円OFFお得なセールも実施しております!セール情報はコメント欄をチェック!※ 発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)※購入場所古物ブランド市場A-1-88

